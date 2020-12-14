شكرا لقرائتكم خبر عن مسح لبنك اليابان المركزى يظهر تراجع النظرة المتشائمة للشركات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح مهم لبنك اليابان المركزي أن معنويات الشركات تحسنت بأسرع وتيرة في نحو عقدين في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، في مؤشر محل ترحيب لاقتصاد بدأ يتجاوز الصدمة المبدئية لجائحة فيروس كورونا.

لكن الشركات قلصت خطط الإنفاق الرأسمالي للعام المنتهي في مارس 2021 في حين تدهور مقياس للثقة على المدى القريب مع زيادة الإصابات بالفيروس مما عزز التوقعات بأن يكون أي تعاف لثالث أكبر اقتصاد في العالم هشا.

وقال يويتشيي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للبحوث، "ساهم انتعاش أقوي من التوقعات للإنتاج في منتصف العام وتعاف في الاقتصادات الخارجية، لاسيما الصين، في تحسن معنويات المنتجين.

"لكن من المرجح ألا ترفع الشركات الإنفاق الرأسمالي كثيرا في السنة المالية المقبلة نظرا لزيادة الإصابات بكوفيد-19 مجددا".

أظهر مسح تانكان اليوم الاثنين تحسن المؤشر الرئيسي لمعنويات كبارالمنتجين إلى -10 في ديسمبر من -27 في سبتمبر، ورغم أنها تظل قراءة سلبية فإنها تنطوي على تراجع في درجة تشاؤم الشركات تجاه أوضاع الأعمال للربع الثاني على التوالي.

وقراءة المسح جاءت أفضل من توقعات عند -15 في استطلاع أجرته رويترز، وهي أيضا أسرع وتيرة تحسن منذ 2002 إذ استفاد منتجو السيارات ومكوناتها في اليابان من تعاف عالمي للطلب، بحسب المسح.

وتحسنت معنويات كبري الشركات غير الصناعية إلى -5 من -12 في سبتمبر، في قراءة قريبة من توقعات استطلاع رويترز البالغة -6، وهي كذلك أسرع وتيرة تحسن منذ 2010.