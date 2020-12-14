شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CNBC تؤكد ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بعد تمديد مفاوضات بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بسبب الأنباء عن استمرار المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لشبكة سي ان بي سي. في بداية تعاملات لندن، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% مقابل الدولار عند 1.3390 دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 1% إلى 1.1020 يورو.

وفقا للتقرير وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر واحد الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالموعد النهائي يوم الأحد ، اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مواصلة المفاوضات.

وسيواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات "لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

حذر بعض المحللين من أن ارتفاع الجنيه قد يكون قصير الأجل ، لأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي فشلوا مرارًا وتكرارًا في التوصل إلى اتفاق ، ولا يزال هناك خطر ألا يحدث.

وقال جونيشي إيشيكاوا كبير محللي الصرف الأجنبي لدى آي.جي سيكيوريتيز في طوكيو لرويترز "هذه حركة مؤقتة للأعلى في الجنيه ، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان يمكن تجنب سيناريو عدم التوصل إلى صفقة".

وجاء في بيان مشترك بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. "على الرغم من الإرهاق بعد ما يقرب من عام من المفاوضات ، على الرغم من حقيقة أن المواعيد النهائية قد فاتت مرارًا وتكرارًا ، نعتقد أنه من المسؤول في هذه المرحلة بذل جهد إضافي".

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في يناير ، لكنها منذ ذلك الحين تمر بمرحلة انتقالية ظلت خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، وتنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر ، وبدون اتفاق يمكن أن تتأثر العلاقة التجارية بالتعريفات والحصص.