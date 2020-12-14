شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الإيرانى: أوبك ملتزمة بصيانة أسعار الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الاثنين إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير. ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها."

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