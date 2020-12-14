شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن سينا" ترضخ لنقابة الصيادلة.. وتلغى الاستثمار فى تطبيق لبيع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضخت شركة ابن سينا فارما، لحملة نقابة الصيادلة، لإلغاء تطبيقها الإلكتروني "علاجي"- وهو تطبيق لبيع الأدوية إلكترونياً- وأوقف الشركة الاستثمار في التطبيق، مقابل وقف حملة النقابة لمقاطعة الشركة.

وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر، قد قررت منذ نحو شهرين، إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع إحدى التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مبررة ذلك أن القانون يجرم بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلة مرخصة من وزار الصحة يديرها صيدلي، في المقابل تطبيق شركة ابن سينا يرتكب مخالفات قانونية جسيمة بحجة مساعدة المرضى وتقوم ببيع الأدوية إلى الجمهور مباشرة وهي غير مصرح لها قانوناً بذلك.

وبعد مفاوضات بين الطرفين، أعلنت شركة ابن سينا فارما، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، توصلها مع النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية إلى اتفاق لإلغاء الاستثمار في شركة علاجي تك المالكة للتطبيق الإلكتروني "علاجي" ووقف جميع أشكال وإجراءات المقاطعة ووقف كافة الإجراءات القانونية في ضوء هذا الاتفاق.

غير أن عمرو عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، أكد التزام الشركة بخطتها للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة لكل من الصيدلي ولابن سينا فارما بما يخدم نموذج عمل الشركة، التي تحقق معدلات نمو إيرادات تفوق معدلات نو التكلفة بما سمح بالاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم.

وبحسب إفصاح شركة ابن سينا فارما، قامت الشركة باستثمار مبلغ ما يقارب 29 مليون جنيه خلال عام 2020 في مشاريع الخدمات الرقمية، ومنها تطبيق ابن سينا فارما، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، والذي بلغ عدد مستخدميه إلى أكثر من 5 آلاف صيدلية شهرياً، ووصل حجم المبيعات من خلال التطبيق ما يقارن 70 مليون جنيه منذ إطلاقه في يوليو الماضي، كما تخطط الشركة إضافة العديد من الخدمات الأخرى قريباً ليصبح التطبيق منصة متكاملة يمكن للصيدلي من خلالها القيام بكل تعاملاته مع ابن سينا فارما، كما تخطط ابن سينا فارما لاستثمار ما يقار 12 مليون جنيه أخرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال عام 2021.

وفي سياق متصل ارتفع سهم شركة ابن سينا فارما، بنسبة 5.09% مع الإعلان عن التوصل لاتفاق مع نقابة الصيادلة لوقف المقاطعة.