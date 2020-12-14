شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الدولة المصرية حققت معدلات نمو اقتصادى إيجابي خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤسسات الدولة تكاتفت بشكل كامل لمكافحة انتشار جائجة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة المصرية الوحيدة التى حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل في العالم أجمع.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن قطاع البترول استطاع خلال جائجة فيروس كورونا تحقيق توازن بيين خطط العمل والحفاظ علي أرواح العاملين قائلا "إن انتشار فيروس كورونا كان اختبارا حقيقيا لبرامج الإصلاح لموارد الطاقة وتعزيز النمو للدولة والتي أثبتت فعالياتها وجودتها في مواجه تلك الأزمة العالمية.