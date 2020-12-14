شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 14 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحاً 12.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8656.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.18% رابحاً 36.90 نقطة ليصل إلى مستوى 20273.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.05%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وقفز 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 7.11%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 5.64%، فيما تراجع 103 سهماً على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.17%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 3.27%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.48%، فيما تصدر سهم "الصناعات الكهربائية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 194.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، موافقة مجلس الادارة على تعيين حمد عبد الله المحياس آل علي ممثل شركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة في الشركة بديلاً عن العضو المستقيل خالد عبد الله الماس، وتعيين عمرو محمد خالد خاشقجي عضوا مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو الدكتور مازن سليمان فقيه، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة تاريخ 7 مارس 2021.