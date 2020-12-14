تمديد محادثات الخروج البريطانى يبهج أسهم أوروبا وأسترا زينيكا يهبط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني وانخفاض أسترا زينيكا 6.3 بالمئة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه واحدا بالمئة الأسبوع الماضي.

قرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.

وارتفع الإسترليني أكثر من واحد بالمئة، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا على بورصة لندن التي بها العديد من الشركات المعتمدة على التصدير.

واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترا زينيكا. قالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأمريكية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.