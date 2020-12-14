شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تربح 3 نقاط بافتتاحية جلسة الاثنين.. وعطلة يومى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.21% رابحاً 3.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 894.4 ألف سهم بقيمة 141.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.88% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.17%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17 ديسمبر 2020م وذلك بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بي أ ام أي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 25 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2020.