استقرار أسعار الدولار لليوم الثانى.. ويسجل 15.64 جنيه بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى لليوم الثانى على التوالى 14-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بفضل الآمال في أن تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة بعد قرار تمديد المفاوضات عقب انتهاء المهلة السابقة أمس الأحد. وجرى تداول الدولار قرب أقل مستوى في عامين ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُختتم يوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يعلن صناع السياسات عن زيادة المشتريات من أدوات الخزانة طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العائدات.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.

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