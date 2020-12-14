شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل -14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لإغلاقات إيجابية ضمن محاور القناة الصاعدة مبتعدا بذلك عن الدعم الممتد نحو 3.4580 ليزيد ذلك من فرص تجميعه قريبا للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف الهجوم الصاعد وتسجيله لمستوى 3.7000 وصولا نحو 3.7900.
أما تسلل السعر دون الدعم الحالي سيجبره على تكبد العديد من الخسائر لنتوقع تسلله بذلك نحو 3.4000 وصولا نحو 3.2800 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4800 و 3.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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