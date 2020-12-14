شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية مؤقتة يوم الجمعة الماضي ليختبر حاجز 0.8900، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً للفترة القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 0.8965، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تبدأ عند 0.8840 وتمتد إلى 0.8700.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8820 والمقاومة 0.8940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط