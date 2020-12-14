شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 23.60، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستوى 25.06 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد