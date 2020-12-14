شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.02، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.12، بينما حقق الأدنى له عند 103.86، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.04.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 10 مقابل 27 في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 16، كما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 5 مقابل 12 في الربع الثالث، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 7.

وجاء ذلك قبل أن نشهد وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 4.0% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات بارتفاع 3.8% ومقابل ارتفاع 3.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، وصولاً لأظهر قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 2.3% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن باول حث المشرعين الأمريكيين خلال شهادته الأخيرة أمام الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ على اعتماد المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.