شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزلندي بالقرب من الأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له في عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد النيوزلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.7091 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7079، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7103، بينما حقق الأدنى له عند 0.7078، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7084.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 9.0% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 96.8% مقابل 96.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين للربع الرابع.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي يعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن باول حث المشرعين الأمريكيين خلال شهادته الأخيرة أمام الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ على اعتماد المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.