شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات لقاحات كورونا وفرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.14% لتتداول حالياً عند 1,018.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,017.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,012.79$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.81 مقارنة بالافتتاحية عند 90.76.

هذا وقد تطرقت بعض التقارير لكون مفاوض رئيسي من المشرعين الأمريكيين أعرب عن كون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 70.46 مليون ولقي 1,599,704 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي أخر التطورات حيال لقاحات كورونا، تابعنا توقيع مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي روبرت ريدفيلد على لقاح كورونا من شركة فايزر، مما يسمح بالتطعيمات رسمياً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر في أمريكا، وجاء ذلك عقب ساعات من إذن الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح، وقد بدأت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بالفعل في شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً، وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.