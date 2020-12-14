شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تُجدد التعاقد مع تابعة للكويتية للاستثمار بخصوص إيجار أرض بغرب مشرف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن قيام إدارة عقود أملاك الدولة بوزارة المالية بتجديد التعاقد مع شركة معرض الكويت الدولي- شركة تابعة- بخصوص إيجار الأرض مُخصصة للشركة في منطقة غرب مشرف.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، إن تجديد التعاقد يأتي بغرض إقامة معرض الكويت الدولي، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء العقد السابق في عام 2012.

وأفادت الشركة بأنه جارِ دراسة الأثر المالي بالتنسيق مع مُدقق الحسابات وسيتم الإفصاح عنه بمجرد تحديده.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 5.4 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 306.7 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام السابق.

وحققت الشركة خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 11.84 مليون دينار، مُقارنةً بأرباح بقيمة 10.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.