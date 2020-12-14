شكرا لقرائتكم خبر عن تحلية المياه السعودية تضخ استثمارات بقيمة 3 مليار ريال في محطات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف محمد الغامدي، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع في مؤسسة تحلية المياه السعودية، أن القيمة الاستثمارية في تنفيذ عقود منظومتي الشقيق والشعيبة بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع هي 30 شهراً من تاريخ توقيع العقود.

وتعتزم المؤسسة توقيع العقد التنفيذي لمحطة الجبيل خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 بحسب ما هو مخطط لها، وهناك منظومتين حاليا تحت التنفيذ، وهي منظمة الإنتاج في الخبر والجبيل، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام ونصف من الآن، حسبما أورد "محمد الغامدي" لصحيفة "الاقتصادية".

وتستهدف التحلية من خلال هذه المشاريع خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة إلى 1.2 ريال وأقل من ذلك، وخفض استهلاك الكهرباء إلى أقل من 2.75 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.

وتأتي هذه المشاريع إنفاذا لتوجيهات الحكومة وتأكيدا على حرصها الدائم على توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة، وفي سياق تنفيذ مشاريع مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول، من خلال استبدال التقنيات الحرارية لمنظومات الإنتاج بتقنية "التناضح العكسي" الاقتصادية والأكثر جودة، بغية مضاعفة إنتاج وإمداد المياه المحلاة وتحقيق وفر مالي يصل إلى 8.8 مليار ريال سنويا.

وجاءت هذه المبادرة من التحلية كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الطاقة، تحقيقا لنسبة توطين أعلى بتقنيات جديدة وتعزيزا للتنافسية.

وتلبي المشاريع الجديدة مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في مجالات خفض استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، والاستفادة من خبرات التحلية التشغيلية والفنية والابتكارية، التي عملت على عدة مبادرات وإجراءات أدت لاعتماد معدات وأنظمة متقدمة ذات كفاءة عالية لخفض تكاليف إنتاج المتر المكعب واستهلاك الكهرباء إلى حدهما الأدنى، مع الاحتفاظ بالجودة والكفاءة والاعتمادية العالية.

والأسبوع الماضي، وقع عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحضور عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة عقودا لتنفيذ مشاريع جديدة لمنظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الأولى) ومنظومة إنتاج الشقيق (المرحلة الأولى)، بسعة تصميمية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

يشار إلى أنه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عبد الله العبد الكريم كشف مؤخرا، عن تدشين شركة نقل وتقنيات المياه سيسمح باستخدام طرق تمويل عديدة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تقنيات وخدمات نقل المياه وتحليتها، كما أنها ستتولى نقل وتخزين وإسناد المياه، وتطوير التقنيات في المجال، بجانب تأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة نقل وتقنيات المياه والتي تأتي كجزء من برنامج التخصيص في قطاع المياه في البلاد.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.