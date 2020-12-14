شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تعتزم نشر تقنية الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وأوضح الفرج أن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5000%، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي، حسبما أوردت قناة العربية.

وأكد أن "STC" تعمل على ضمان وصول تقنية الجيل الخامس لغالبية مناطق المملكة، أشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة التغطية بشبكات الجيل الخامس خلال 2020 وحده بـ57%.

وأشار إلى أن رحلة الشركة بدأت مع شبكة الجيل الخامس منذ العام 2017، وهي تحول كبير للشبكات اللاسلكية وممّكن للتطبيقات المستقبلية لقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن الشركة ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين، موضحا أن القرار جاء بناء على على معدل خروج الأجهزة من الشبكة.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأضاف الناصر في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن اعتماد تقنيات الجيل الخامس في ظل الظروف الراهنة يُتيح الفرصة للاستفادة من إمكانياتها عبر جميع الصناعات التي تستهدفها جهود التعافي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب الآثار التي خلفها تفشي الوباء، إضافة إلى أن ارتباط الجيل الجديد من الشبكة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.