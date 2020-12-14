شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر توقع عقد بيع قطعة أرض بقيمة 830 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع عقد بيع لقطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية.

وأفادت جبل عمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة الصفقة تبلغ 830 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وتتضمن الشروط الرئيسية للصفقة إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لصالح المشتري، وتوفير طريق للمعدات أثناء فترة التشييد، بالإضافة إلى إنهاء تنفيذ الطريق المتفق عليه.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من بيع الأرض هو دعم الخطط الاستراتيجية للشركة لإعادة الهيكلة.

هذا ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثراً إيجابياً على النتائج المالية للشركة فور إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري.

وبحسب البيان، سيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر أحد النتائج الإيجابية المثمرة لصدور الصك الموحد على كامل مساحة مشروع جبل عمر والذي أعلنت عنه الشركة على موقع تداول في 19 يوليو الماضي.

ويدعم صدور الصك الموحد الشركة في فرز قطع الاراضي والوحدات وتمكينها من الوصول إلى حلول مالية مستدامة تساعدها على تمويل مشاريعها وإعادة هيكلة التزاماتها وتحقيق العوائد المرجوة.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 237.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 917.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 206 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.