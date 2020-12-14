شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا أنه يظل مستفيداً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان ظل مستقراً أعلى مستوى 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.50.