شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 110.00، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.37% بما يعادل 1.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 110.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 125.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.10 ومستوى المقاومة 115.70.