شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشرقية يصل لأعلى مستوياته في عشرة أشهر – تحليل صباحي – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الشرقية (3080) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.25 نقطة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.70، طيلة ثبات مستوى الدعم 37.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.15 ومستوى المقاومة 41.70.
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