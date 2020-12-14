شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يستثمر 92.5 مليون ريال في مبنى مكتبي بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن استثمار صندوق الرياض ريت مبلغ قيمته 92.5 مليون ريال سعودي في مبنى مكتبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن المبنى على مساحة 32 ألف متر مربع (بالإضافة إلى 12.4 ألف متر موقف للسيارات) وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 61.4 ألف متر مربع في منطقة إيرفاين (مقاطعة أورانج) لوس أنجلوس - منطقة متروبوليتان الإحصائية (MSA)، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الصندق، إلى أن العقار هو مقر لشركة برودكوم (Broadcom Corporation) ، وهو مبنى مكتبي من الفئة (أ) معني بالبحث والتطوير يقع في منطقة إيرفين (مقاطعة أورانج) كاليفورنيا، بجوار مركز Irvine Spectrum – الذي يعتبر أحد أفضل وجهات التجزئة والمطاعم في جنوب كاليفورنيا.

وبحسب البيان، يقع المبنى بالقرب من العديد من الوجهات الترفيهية بما في ذلك ديزني لاند، شاطئ لاجونا، شاطئ نيوبورت، Downtown Anaheim وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن العقار مؤجر إلى Broadcom Corporation (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Broadcom المتحدة) بموجب عقد إيجار طويل الأجل مدته 17 عاماً.

هذا وتعتبر شركة Broadcom المتحدة مستأجر من الدرجة الاستثمارية، كما أنها مدرجة في قائمة Fortune 500، كما أنها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تصمم وتطور وتورد مجموعة واسعة من حلول البرمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية.

وقال الصندوق، إنه قد تم تمويل الاستثمار كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

ويتوقع الصندوق أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 8٪ لصندوق الرياض ريت خلال فترة استثمار مدتها 5 سنوات.