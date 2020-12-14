شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "وفا للتأمين" تُوصي بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن سبب طلب زيادة رأس المال هو تعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسها نشاطها.

وبحسب البيان، ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

هذا وسيتم الاعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 26.5 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى ارتفاع (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 26.27 مليون ريال، بالإضافة إلى توقف الشركة عن مزاوله نشاطها بسبب انخفاض هامش الملاءه الماليه.

هذا وتراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 8 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 14.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 28.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.