شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 13 ديسمبر حتى 17 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة أسمنت العربية، عناية للتأمين، أسمنت الشرقية، طيبة، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة الفخارية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الأسمنت العربية، اليوم الأحد، مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتبدأ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، يوم الإثنين، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء المُقبل، مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28 يناير 2024.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة طيبة القاضبة، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتنتهي، يوم الخميس المُقبل، مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مال شركة أميانتيت العربية السعودية، بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.