شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 212 فلس، متجاوزا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع في الأجل القصير للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 218 فلس كمستوى أول ثم 226 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 204 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210.7 بينما مستوى المقاومة هو 212.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد