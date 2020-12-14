شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 117 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 129 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 113 بينما مستوى المقاومة هو 123 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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