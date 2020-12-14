شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 112 فلس، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يصل لمستوى 125 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 112 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107.0 بينما مستوى المقاومة هو 113.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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