شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 55٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 50 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 60 فلس كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.2 بينما مستوى المقاومة هو 57.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد