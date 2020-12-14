شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 195 فلس، لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 195 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 205 فلس كمستوى أول ثم 222 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 185 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد