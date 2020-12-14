سكب ك (KFOUC) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 14-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 291 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 330 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 260 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 280 بينما مستوى المقاومة هو 310 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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