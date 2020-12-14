شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) ينزلق لأسفل -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1٫537 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الحالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC” مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 1٫49 ريال كمستوى أول ثم 1٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.53 وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد