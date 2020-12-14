شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش تنكان الصناعي والخدمي في اليابان خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 10 مقابل ما قيمته 27 في الربع الثالث الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 16، كما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 5 مقابل ما قيمته 12 في الربع الثالث، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 7.

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