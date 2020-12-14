شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد المؤشر تذبذب في الأداء خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى6101 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الاتجاه العرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5850 ومستوى 6300 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,094 وبين مستوى المقاومة هو 6,115 نقطة