شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الطاقة بحضور وزيرى البترول والكهرباء.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الإثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة فى جريدة الأهرام المسائى وشركة الأهرام للاستثمار، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، نائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، بما فى ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، كما ساهم قطاع البترول فى النهوضِ بالاقتصاد القومى واستمر فى أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول حيث ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.

وحقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019، ونجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد واستئناف التصدير وجذب استثمارات جديدة إلى مصر للبحث عن البترول والغاز.