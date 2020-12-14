شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان البنوك التقليدية يرتفع 0.4% و«الإسلامية» يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجع الائتمان الإجمالي من البنوك الإسلامية 0.8% إلى 391.3 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر، فيما ارتفع إقراض البنوك التقليدية في أكتوبر 0.4% إلى 1.415 تريليون درهم.

وبحسب بيانات المصرف المركزي تراجعت قروض القطاع الخاص من البنوك الإسلامية بنحو 1.1% إلى 280 مليار درهم، فيما نمت قروض الأفراد من البنوك الإسلامية 1.4% إلى 133 مليار درهم نهاية أكتوبر.

وتراجع الائتمان الحكومي من البنوك الإسلامية بنحو 0.6% ليصل إلى 34.8 مليار درهم، فيما نما للقطاع العام 0.4% إلى 45.3 مليار درهم نهاية أكتوبر. وتراجع إقراض البنوك التقليدية للقطاع الخاص بمعدل 0.2% إلى 837.5 مليار درهم، وذلك مع تراجع قروض الأعمال بمعدل 0.2% إلى 642.1 مليار درهم وقروض الأفراد 0.1% إلى 195.4 مليار درهم.

ونمت الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 0.4% إلى 1.497 تريليون درهم نهاية أكتوبر، في حين تراجعت ودائع البنوك الإسلامية بنحو 0.6% إلى 412.7 مليار درهم نهاية أكتوبر.

وتراجعت استثمارات البنوك الإسلامية خلال أكتوبر 6.3% إلى 77.5 مليار درهم، وذلك على الرغم من استثماراتها في أوراق الدين بنحو 1.9% إلى 11 مليار درهم، وتراجعت استثماراتها في الأسهم بمعدل 3.4% إلى 3 مليارات درهم، وتراجعت في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 0.7% إلى 53.5 مليار درهم، وانخفضت الاستثمارات الأخرى 33.8% إلى 10 مليارات درهم.

ومن جانبها رفعت البنوك التقليدية استثماراتها الإجمالية بمعدل 3.5% على أساس شهري إلى 370.6 مليار درهم في شهر أكتوبر، ورفعت استثماراتها في سندات الدين 0.8% إلى 270.4 مليار درهم، وفي الأسهم 3.4% إلى 6 مليارات درهم، وفي السندات المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق 18.9% إلى 59.2 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات الأخرى 2% إلى 35 مليار درهم.

وكانت أصول البنوك الإسلامية شهدت تراجعاً خلال أكتوبر من العام الجاري بنسبة 2.7% على أساس شهري لتصل إلى 602.3 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت أصول البنوك التقليدية 0.2% إلى 2.638 تريليون درهم.