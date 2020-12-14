شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان البنوك التقليدية يرتفع 0.4% و«الإسلامية» يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
تراجع الائتمان الإجمالي من البنوك الإسلامية 0.8% إلى 391.3 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر، فيما ارتفع إقراض البنوك التقليدية في أكتوبر 0.4% إلى 1.415 تريليون درهم.
وبحسب بيانات المصرف المركزي تراجعت قروض القطاع الخاص من البنوك الإسلامية بنحو 1.1% إلى 280 مليار درهم، فيما نمت قروض الأفراد من البنوك الإسلامية 1.4% إلى 133 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وتراجع الائتمان الحكومي من البنوك الإسلامية بنحو 0.6% ليصل إلى 34.8 مليار درهم، فيما نما للقطاع العام 0.4% إلى 45.3 مليار درهم نهاية أكتوبر. وتراجع إقراض البنوك التقليدية للقطاع الخاص بمعدل 0.2% إلى 837.5 مليار درهم، وذلك مع تراجع قروض الأعمال بمعدل 0.2% إلى 642.1 مليار درهم وقروض الأفراد 0.1% إلى 195.4 مليار درهم.
ونمت الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 0.4% إلى 1.497 تريليون درهم نهاية أكتوبر، في حين تراجعت ودائع البنوك الإسلامية بنحو 0.6% إلى 412.7 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وتراجعت استثمارات البنوك الإسلامية خلال أكتوبر 6.3% إلى 77.5 مليار درهم، وذلك على الرغم من استثماراتها في أوراق الدين بنحو 1.9% إلى 11 مليار درهم، وتراجعت استثماراتها في الأسهم بمعدل 3.4% إلى 3 مليارات درهم، وتراجعت في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 0.7% إلى 53.5 مليار درهم، وانخفضت الاستثمارات الأخرى 33.8% إلى 10 مليارات درهم.
ومن جانبها رفعت البنوك التقليدية استثماراتها الإجمالية بمعدل 3.5% على أساس شهري إلى 370.6 مليار درهم في شهر أكتوبر، ورفعت استثماراتها في سندات الدين 0.8% إلى 270.4 مليار درهم، وفي الأسهم 3.4% إلى 6 مليارات درهم، وفي السندات المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق 18.9% إلى 59.2 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات الأخرى 2% إلى 35 مليار درهم.
وكانت أصول البنوك الإسلامية شهدت تراجعاً خلال أكتوبر من العام الجاري بنسبة 2.7% على أساس شهري لتصل إلى 602.3 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت أصول البنوك التقليدية 0.2% إلى 2.638 تريليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ائتمان البنوك التقليدية يرتفع 0.4% و«الإسلامية» يتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.