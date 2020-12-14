شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصبح تأمين الملكية الفكرية سوقا واعدة لقطاع التأمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج شركات التأمين على المدى القصير إلى التفكير في طرق تبسيط صياغة وثائق المنتجات الهجومية والدفاعية الحالية للملكية الفكرية، وزيادة الوعى حول تأمين الملكية الفكرية والوثائق المتوفرة، بالإضافة الى إجراء تغيير تدريجى فى كيفية مواجهة مخاطر الملكية الفكرية، وبناء عليه يجب أن يكون التسعير أكثر دقة وتشكيل سلوكيات إدارة مخاطر مختلفة.

والاعتراف بأن الملكية الفكرية هى أحد الأصول التجارية القيمة (وليس مجرد "حقوق قانونية")، وإمكانية توفير التأمين للتعويض في حالة انتهاك الملكية الفكرية، يلعب دورا رئيسيا فى زيادة الوعي بضرورة استخدام تأمين الملكية الفكرية، وقد تكون هناك فرص لشركات التأمين لتوسيع تغطية الوثائق وتقديم خدمات الوقاية من المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية والاستجابة لها، وهناك العديد من الفرص الجذابة لشركات التأمين لزيادة الوعي بقوة عن تأمين الملكية الفكرية، مع العمل على تعزيز نماذج المخاطر والتسعير، وتقديم تغطية أوسع وأفضل للمخاطر، ولكن أيضا هناك بعض التحديات:

1- تعد الملكية الفكرية من الأصول التجارية ذات القيمة العالية (وليس مجرد من ناحية "الحقوق القانونية")، ويجب تسجيلها بقيمة تأمينية مناسبة.

2- يعد تأمين الملكية الفكرية وسيلة لمنح الشركات نفوذًا للحفاظ على حقوقها القانونية (وبالتالي حماية المركز التنافسي).

3- صياغة الوثائق الحالية معقدة للغاية.

4- لدى شركات التأمين وشركات التأمين التكنولوجي فرصة لتقديم أدوات تكنولوجية متطورة لتشكيل نماذج لمخاطر الملكية الفكرية للمساعدة في الاكتتاب.

5- تجد العديد من الشركات شراء وثيقة للملكية الفكرية يمثل تكلفة باهظة، مما يجبرها على البحث عن بدائل وتجنب شراء التأمين.

6- إطلاق حلول لحماية الملكية الفكرية للعملاء على سبيل المثال: إطلاق خدمات "إدارة مخاطر الملكية الفكرية" لدعم الشركات في منع مخاطر الملكية الفكرية الداخلية والخارجية من الحدوث والاستجابة بسرعة حال وقوعها.

7- تطوير مهام إدارة المطالبات بشركة التأمين التي توفر تأمين الملكية الفكرية.