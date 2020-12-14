شكرا لقرائتكم خبر «جبل عمر» تبيع أرضا بـ830 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، أمس، عقد بيع قطعة أرض في مشروعها بمدينة مكة المكرمة لمصلحة شركة استثمارية، مقابل 830 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول»، أن الهدف من بيع قطعة الأرض دعم الخطط الاستراتيجية للشركة لإعادة الهيكلة، مبينة أنه سيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة.

وأفادت بأن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 115.82 مليون ريال، متوقعة أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة فور إتمام عملية إفراغ الأرض لمصلحة المشتري.

وأشارت إلى أن الشروط الرئيسة للصفقة تتضمن إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لمصلحة المشتري، وتوفير طريق للمعدات أثناء فترة التشييد، وإنهاء تنفيذ الطريق المتفق عليه، ولا توجد أطراف ذات علاقة، مبينة أن هذه الخطوة تعد إحدى النتائج الإيجابية المثمرة لصدور الصك الموحد على كامل مساحة مشروع جبل عمر.

وكانت الشركة أعلنت في يوليو الماضي إصدار الصك الموحد على كامل مساحة مشروع شركة جبل عمر للتطوير الواقع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها 231.94 ألف متر مربع، لدعم الشركة في فرز قطع الأراضي والوحدات وتمكينها من الوصول إلى حلول مالية مستدامة تساعدها على تمويل مشاريعها وإعادة هيكلة التزاماتها وتحقيق العوائد المرجوة.

بيع قطعة أرض تابعة لشركة جبل عمر

الموقع: مدينة مكة المكرمة

تاريخ إبرام الصفقة: 2020-12-13

القيمة: 830,000,000 ريال

القيمة الدفترية للأصل: 115,821,059 ريالا

شروط الصفقة: