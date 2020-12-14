تزويد مشروع القدية بـ90 ألف م3 من المياه المحلاة والمعالجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار (QIC)، لتزويد مشروع القدية بمياه الشرب والمياه المجددة (المعالجة)، بمقدار 90 ألف م3 يوميا، ضمن خطط شركة المياه الوطنية التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة، وتستهدف دعم المشاريع الاستراتيجية لخدمة أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

وقع مذكرة التفاهم التي تمتد لثلاث سنوات كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي والرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر.

وأوضح الموكلي أن شركة المياه تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بهدف دعم القطاع السياحي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل العام وتشجيع الاستثمار الخاص، ومن ضمنها تزويد القدية بخدمات المياه والمياه المجددة (المعالجة)، ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مناطق المملكة المختلفة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني، ومسارات تنفيذية، ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية.

وذكر الموكلي أن شركة المياه الوطنية ستقوم بإمداد القدية بكميات مياه الشرب تقدر بنحو 20 ألف م3 يوميا، والعمل على توفير المياه المجددة (المعالجة) بكمية تقدر بـ70 ألف م3 يوميا، مشيرا إلى أن خدمات المياه تشمل تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية وربطها بمحطة معالجة شركة القدية للاستثمار (QIC) لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة) والاستفادة القصوى منها، والتي تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير خدماتها، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح القدية وجهة نموذجية للسياحة والترفيه.

إمداد مشروع القدية بالمياه

مياه الشرب 20.000 م3 يوميا.

المياه المجددة 70.000 م3 يوميا.

خدمات المياه تشمل:

تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية.

ربط شبكة الصرف بمحطة معالجة شركة القدية لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة).

أهداف المذكرة:

دعم الاهتمام بالبيئة ومكافحة التلوث.

تحسين المجال العام وتطوير خدماتها.

التوسع في الرقعة الخضراء.

إقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار.