أرامكو تعتزم جمع 10 مليارات دولار من بيع حصص في أصول تابعة

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وقالت وكالة بلومبيرج إن شركة أرامكو السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار، مضيفة أن «أرامكو» عينت شركة موليس «Moelis» لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على «سابك» التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.
وقد أعلنت أرامكو عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.
وبلغ عائد السند 1.250% للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.
واختارت أرامكو بنوك سيتي غروب إنك، إتش إس بي سي القابضة، جي بي مورغان تشيس وشركاءه، مورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقرا لها للترويج للسندات.
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