الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يمددان مفاوضات اتفاق بريكست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديد مفاوضات اتفاق بريكست، وكان من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن هذه المفاوضات، لكن هذا القرار تأجل مرة أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد إنهما اتفقا في اتصال هاتفي على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وجاء في بيان مشترك أن الجانبين يريان أنه من قبيل الوعي بالمسؤولية أن يتم بذل جهد أخير، وذلك على الرغم من الإجهاد الذي أعقب ما يقرب من عام من المفاوضات وتجاوز عدة مهلات.

ونوه البيان إلى أنه صدر تكليف للمفاوضين باستئناف المفاوضات، لكن البيان لم يذكر مبدئيا أجلا جديدا للمفاوضات.

وكان من المفترض بالأساس أن يصدر أمس (13 ديسمبر 2020) قرار نهائي حول قطع المفاوضات بين الجانبين أو التوصل إلى اتفاق، وذلك حسبما كانت فون دير لاين وجونسون قد اتفقا عليه خلال اللقاء الذي جمع بينهما في بروكسل الأربعاء الماضي.

وقد حاول المفاوضون تحقيق تقدم بشأن النقاط المثيرة للجدل منذ سنوات والتي تتمثل بالدرجة الأولى في الشروط العادلة للمنافسة ووصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وإلى جانب هذه النقاط، فليس هناك توافق بعد حول أدوات تنفيذ الاتفاق المنشود.

كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى، وثمة تخوفات من أن تؤدي الإجراءات والضوابط إلى شل حركة المرور في خط العبارة المهم الرابط بين دوفر وكاليه عبر القناة الإنجليزية.

ومن الناحية النظرية، فإن هناك وقتا للمفاوضات حتى قبل رأس السنة بقليل، غير أن الاتفاقية ستحتاج إلى المصادقة عليها من الجانبين أو سيضطر الجانبان في هذه الحالة إلى التوافق على تطبيقها موقتا، وهو الأمر الذي ينتقده البرلمان الأوروبي بشدة.