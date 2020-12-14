شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: إعلان شروط إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، وهى تشغيل السيارات التى عمرها أقل من 20 عاماً، مشيرة إلى أن المحور الثاني وهى السيارات التى تعد عمرها الـ20 عاماً، كما أن هناك نظم للسداد تصل إلى 10 سنوات، وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية ON، أن المبادرة تقدم حافزاً مقابل تحويل السيارة، والمبلغ سيكون متفاوتاً وفقاً للسيارة وسيسمي الحافز الأخضر، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بضم السيارات الملاكي لمباردة إحلال السيارات للعمل بالغاز.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنه في النصف الثاني من شهر يناير سيتم إعلان شروط وضوابط إحلال السيارات، موضحة أن الوزارة وقعت عقوداً مع أكثر من شركة لتوافر المنتج ونحاول استقطاب الشركات العالمية، وتحويل المركبات اللعمل بالغاز يوفر 50% من تكلفةالتشغيل.

وأكملت وزيرة التجارة والصناعة، أن المباردة حالياً تستهدف 70 ألف سيارة منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة، كما أن المرحلة الثانية ستكون حوالي 90 ألف سيارة وكذلك المرحلة الثالثة ستشمل 90 ألف سيارة.