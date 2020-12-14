شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 13-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، اميرالد للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 658.1 ألف جنيه، 1.7 مليون جنيه، 439.2 ألف جنيه، 8.6 مليون جنيه، 578 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1070 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.147 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.716 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.87%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.70%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية سعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.08%.

- ا المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.228 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.242 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.