شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور»: تخفيض 48 مليون درهم في فواتير طاقة التبريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن التفاعل الفوري لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وعطفاً على القرار الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه.

وأوضحت المؤسسة أن خفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه في الفواتير سيصل إلى أكثر من 48 مليون درهم سنوياً اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020 وسيستفيد من تنفيذ هذا القرار كافة متعاملي إمباور البالغ عددهم أكثر من 140 ألف متعامل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق: إن المكاسب الفورية لمضمون قرار القيادة الحكيمة، تتمحور حول توفير الحياة الكريمة لسكان دبي، وتخفيف النفقات المعيشية عن كاهلهم وبلوغ أعلى درجات رضاهم وسعادتهم، مشيراً إلى أن القرار سيشجع المشاريع على زيادة الطلب على تبريد المناطق في المستقبل لكونها أنظمة وخدمات صديقة للبيئة وأسرع الحلول الضامنة للاستدامة؛ لاسيما أنها تساهم في تحقيق وفورات ضخمة من المياه والطاقة.