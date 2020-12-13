شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة الدولية ـ الإمارات» تقر خطة 2021 لدعم قطاع الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقر مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، المشاريع الجديدة للغرفة التي تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال، كما أقر مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام 2021.

وأشار حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماع افتراضي، إلى أن الإنجازات التي حققتها الغرفة تعكس الالتزام التام بدعم قطاع الأعمال، والحرص على خدمة مصالحه وتحقيق أهدافه، مؤكداً أن الإشادة العالمية بغرفة التجارة الدولية الإمارات، دافع إضافي للتميز والريادة في دعم شركات القطاع الخاص في الدولة.

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن مساهمة غرفة التجارة الدولية الإمارات، في دعم قطاع الأعمال العالمي في هذه الأوقات الاستثنائية، حجر الأساس في الجهود العالمية لمواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا المستجد، حيث برز التزامها التام بتعزيز شبكة غرفة التجارة الدولية، من خلال نسج الشراكات وبناء القدرات وتبادل الخبرات الواسعة التي تمتلكها في مجالات التكنولوجيا والخدمات المصرفية.

من جهته أكد حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية الإمارات، الدور الأساسي الذي لعبته تقنية المعلومات والاتصالات في دعم الأعمال خلال أزمة جائحة كوفيد 19، مشيداً بجهود الغرفة في تعزيز الحوار بين قادة الأعمال وأعضاء غرفة التجارة الدولية، لما فيه المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية الإمارات، نجحت في التأقلم والتكيف مع المتغيرات في بيئة الأعمال والارتقاء بخدماتها.