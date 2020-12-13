شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد المصارف» يستعرض خطط اللجان الفنية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أهمية الدور الجوهري الذي يضطلع به مصرف الإمارات المركزي في التوجيه والدعم والتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات وأعضائه، لضمان صحة ومتانة النظام المصرفي على المدى الطويل.

وأضاف خلال الاجتماع الافتراضي الرابع لمجلس «الاتحاد» الاستشاري لرؤساء المصارف التنفيذيين، أنه «على الرغم من تأثير كوفيد ـ 19، فقد كان عام 2020 مثمراً وناجحاً للاتحاد ولأعضائه»، مشيراً إلى استعراض عمل اللجان المتخصصة الـ26، والموافقة على خطة العمل المقترحة لعام 2021.

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها اللجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد، فضلاً عن المبادرات والفعاليات الرئيسية التي قام بها الاتحاد خلال 2020، بما في ذلك «أخلاقيات البيع» والمبادرات المتبادلة والمشتركة مع مصرف الإمارات المركزي، وبرنامج التوعية المالية المدعوم من هيئة تنمية المجتمع في الدولة، إضافة إلى المؤتمر الافتراضي (نظم الامتثال في المصارف) الذي عقد في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر، 2020، كما أُحِيط الرؤساء التنفيذيون علماً بتوجهات الاتحاد لعام 2021 والمشاريع والمبادرات المزمع إطلاقها، بما في ذلك الاعتماد الأوسع لمحفظة الإمارات الرقمية (KLIP).

وقد عملت لجنة إدارة الثروات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات مع شركة استشارية متخصصة لتطوير أساليب «إدارة الثروات في الإمارات» بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويهدف المشروع إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للاستثمار من خلال التركيز على المجالات الرئيسية لتنمية الثروة المحلية في الدولة، وسبل تحسينها، ولذلك تم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المشروع من الرؤساء التنفيذيين لمصارف بنك أبوظبي الأول، وباركليز، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات للاستثمار، لمناقشة التحديات التي تواجه دولة الإمارات اليوم، والمتمثلة في توضيح اللوائح والقوانين لمديري إدارة الثروات داخل الدولة الذين يبحثون عن العملاء غير المقيمين، إضافة إلى تعزيز حقوق المستثمرين.

ومن منطلق حرصه المستمر على بناء علاقات متينة مع الشركاء الرئيسيين في القطاع المصرفي لضمان التواصل والتعاون والتنسيق، رحب اتحاد مصارف الإمارات بأعضائه الجدد ماستر كارد، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وبنك البحرين الوطني، مما رفع العدد الإجمالي لأعضائه إلى 54.