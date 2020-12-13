شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي جاسولان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات بجمهورية كازاخستان، برفقة ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

ورحّب المهيري في بداية اللقاء بالضيوف، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، مؤكداً الحرص الذي توليه غرفة أبوظبي للارتقاء بها وتعزيزها، وتنمية مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الكازاخستانية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي.

ولفت مدير عام غرفة أبوظبي إلى المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، والتي من شأنها تعزيز حجم العلاقات التجارية بينهما، بما يعكس حجم إمكاناتهما الاقتصادية، خاصة وأن إمارة أبوظبي تعتبر إحدى أهم الوجهات الاقتصادية الجاذبة للأموال والاستثمارات على مستوى العالم، بفضل النهج الحكيم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي وفّرت المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة، والبنية التحية بالغة التطور، لتهيئة المناخ الملائم للأعمال وتحفيز الفرص الاستثمارية في جميع المجالات.

من جانبه أشاد جاسولان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات بجمهورية كازاخستان بحفاوة وحسن الاستقبال لدى زيارته غرفة أبوظبي، والتي تُجسّد مدى عمق العلاقات الأخوية الودية التي تربط البلدين الصديقين.

ولفت إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة التي يمكن أن توفرها جمهورية كازاخستان للمستثمرين الإماراتيين في العديد من المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة أبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية كازاخستان بما يخدم اقتصاد البلدين.