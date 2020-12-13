شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة "المحاريث والهندسة" لتنشيط المنتجات المصرية ومنافسة المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة نجحت فى تجاوز الآثار السلبية لكورنا، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، لافتا إلى نجاح الشركة فى رفع أرباحها من 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 إلى 14 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، كما نجحت الشركة فى ذلك رغم انخفاض المبيعات بسب كورنا من 88 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه لكن تم تعويض ذلك بتنويع النشاط مع تحسن النشاط الصناعى فى العام الماضى بنسبة 60%.

وأوضح رضوان لـ"الخليج 365" أن الشركة حققت إيرادات نشاط بنحو 179 مليون جنيه مقارنة بـ127 مليون جنيه، وهو ما يشير لتحسن فى مختلف المؤشرات الاقتصادية نتيجة التعاقد مع عدد من الشركات على بيع وتوزيع منتجاتها المختلفة.

وأضاف أن الشركة تسعى بشكل كبير لتنشيط المنتجات المصنوعة فى مصر من خلال عرضها فى فروع الشركة التى يتم تدشينها، لافتا أنه قام بافتتاح أحدث فروع الشركة فى منطقة سوق السبتية الشهير بعد غياب أكثر من ثلاثين عاما عن هذا السوق.

وأشار أنه قامت الشركة بعرض أهم معروضاتها المناسبة لهذا السوق فى إطار تشجيع الصناعات المصرية التى لا تقل أبدا عن المستورد فى مختلف المجالات.