شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تدشين أول أبلكيشن حكومى لحجز ونقل الركاب بشركاتنا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن استعداد الوزارة حاليا لتدشين أول ابليكيشن للشركات بحيث يمكن لأي مواطن الدخول عليه، وحجز التذاكر من أي مكان في العالم، وذلك على غرار كبرى شركات نقل الركاب العالمية والتي يتم حجزها عبر الأنترنت تدشن وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة.

وحول تفاصيل تلك الخطة ومدى قدرة شركات نقل الركاب التابعة لقطاع الأعمال العام على تنفيذها، كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن شركات نقل الركاب تعمل من خلال خطوط منتظمة، وهذا ما تعمل عليه الوزارة، والفكرة هي كيفية العمل بهذا النظام بطريقة مربحة، لافتا أنه "نحن في طريقنا لتدشين أول ابليكيشن لشركاتنا من خلال "سوفت وير" وبالفعل لدينا محادثات مع اثنين من المتخصصين لتدشين ذلك المشروع وهو بالطبع مشروع المستقبل فالعالم كله يحجز من خلال السوفت وير".

أضاف الوزير أنه "في إطار الخطة سيتم دمج الـ3 شركات العاملة في الركاب، وهى شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد في إدارة واحدة بتكنولوجيا عالية، وبالفعل بدأنا بإحدى الشركات وغيرنا "اللوجو" الخاص بها، والتغيير قادم من خلال مشغل محترف ولنا 4 أشهر في مفاوضات معه وإما نصل معه لاتفاق مرضى للطرفين أو نطور أنفسنا بأنفسنا".

وحول مشروع تطوير شركات نقل البضائع أشار الوزير هشام توفيق إلى "عندنا شركات نقل بضائع بها 250 سيارة نقل وعملنا بالفعل كراسة لاستشارى يقول لنا كيفية إدارتها بشكل اقتصادى ولا سيما أنه لم يعد هناك مفهوم نقل فقط لأن النقل متعدد الوسائط حل محله، بالترتيب النقل النهرى الأرخص في العالم ثم السكة الحديد ثم النقل البرى في أخر مرحلة قبل الوصول للميناء لأنها الأكثر كلفة نعتبرها وسيلة النقل للميل الأخير" .

وأشار الوزير إلى أن هناك ترحيب من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بهذه الأأفكار وهناك لجنة مشكلة للمضى قدما في دراسة المشروع أكثر ولاستجلاب المشغل الأجنبى لفترة من 5 إلى 10 سنوات.