القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 13-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل الجنيه الإسترلينى 4.96 ريال سعودي.

سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي السادسة لها على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بمقدار 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بمقدار 0.7%، حيث سجلت أسعار النفط 49.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية الجمعة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46.57 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط يوم الخميس الماضي أعلي مستوياتها منذ أوائل مارس 2020، متخطية حاجز الـ 50 دولار للبرميل، حيث سجلت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر فبراير 2021 لتصل إلي50.25 دولار للبرميل، وذلك ارتفاع الامال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.